為扶持與帶動青年藝術家能見度，高雄市政府青年局攜手新願藝術合作「高雄市政府青年局X青藝力」策展活動，邀請9位高雄在地青年藝術家的創作畫展至青年局辦公空間，盼讓青年藝術家的創作有展示的平台，也能為公部門的辦公室美學再加分！

青年局局長張以理(右三)與「青藝力」藝術家於辦公空間合影(高雄市青年局提供)

青年局局長張以理(中)與「青藝力」藝術家、新願藝術王家荺執行長(右三)互動交流。(高雄市青年局提供)

青年局局長張以理表示，青年局秉持推動青年設計城市的願景，積極打造青年藝術創作的實踐環境，並支持青年創意，這次特別邀請9位高雄在地青年藝術家，以其創作在青年局辦公空間進行正式藝術策展計畫，創台灣公部門首例，希望讓洽公民眾也有機會可以看到青年藝術家的精彩創作，培養設計與文化流動的風氣，讓辦公室也可以成為青年藝術家品牌的孵化平台，讓藝術自然的融入生活，提升藝術家品牌能見度。

新願藝術王家荺執行長表示，感謝青年局張局長大力促成本次在地青年藝術家作品進駐展覽的計畫，此次由攻讀台藝大博士的在地優秀青年藝術家陳柏源擔任策展人，邀請九位在地藝術家作品與公部門進行合作，這不僅為青年藝術家帶來莫大的精神支持以外，透過青年藝術介入辦公空間，讓同仁與洽公民眾在「美學力」影響下，逐漸提升生活品味，期待讓更多民眾感受到青年局是全台最有活力與美感的公部門。

「高雄市政府青年局X青藝力」展覽，由謝秉勳、鄭宇宏、洪民裕、賴昱旻、陳柏源、張峻碩、陳禾云、戴韻琪及傅筠茜等九位高雄青年藝術家進行參與，本次策展作品多元新穎，從洋溢著大膽活力的具象主題，到充滿感性結晶的抽象畫面，以當代藝術為核心，推動藝術的跨域合作，也讓高雄市青年局增添幾分文藝氣息。