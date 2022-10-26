聯發科將在本周五召開法人說明會，美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，保守認為聯發科毛利率將在明年上半年面臨更大的壓力，故將聯發科目標價由700元降到660元、目標維持中立。

美系外資表示，由於需求疲軟和5G SoC降價，預計聯發科第四季依舊疲軟，第四季營收季減少12%，且毛利率收縮至48%，主要是面臨5G SoC(系統單晶面)需求疲軟和5G SoC(例如天璣700)定價壓力的拖累，加上智慧邊緣運算細分市場更積極的去庫存。

美系外資表示，聯發科現階段毛利率表現強勁，但預計明年上半年將面臨更大壓力，儘管智慧手機SoC去庫存從第三季開始，但聯發科得益於有利的匯兌，故下半年毛利率可保持彈性，然而，由於代工成本增加，估計主要來自台積電(2330)和Android智慧手機需求持續疲軟導致的產品定價壓力，預計聯發科將在明年上半年在毛利率將有更大的壓力，預計聯發科2023年毛利率將下降至46.5%。

美系外資表示，消費者物聯網和個人電腦相關需求在明年上半年將持續疲軟，仍進行庫存修正，這主要是因為逐漸減少的WFH(居家辦公)需求。

美系外資表示，預計明年上半年聯發科營收將持續疲軟，Android的庫存修正週期可能會在第四季度末或明年第一季度觸底，惟在等待階段對聯發科股票依舊保持謹慎，故將目標價由700元降到660元、目標維持中立。