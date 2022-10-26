民進黨立委王美惠26日在內政委員會指出，義消誤餐費目前僅1餐80元，希望該筆費用能因應物價提高。消防署長蕭煥章及內政部政務次長花敬群允諾，將親自走訪基層，並在消防會報中與各縣市政府溝通。

根據《民防法》第8條及「民防團隊編組人員服勤人員參加服勤貼發給標準」規定，民防團隊編組人員參加服勤期間，辦理機關得發給服勤津貼（誤餐費），目前僅新北市、新竹市、金門縣有編列該筆費用，其餘縣市則無。王美惠指出，眼見物價上漲，義消誤餐費目前僅1餐80元，希望費用能夠提高。

消防署長蕭煥章回應，該筆預算由各地方政府編列，消防署會努力爭取與溝通，並在消防會報中提及，有委員希望誤餐費能配合物價調高。

王美惠批評，身為義警、義消的大家長應該替警義消爭取福利，而不是幫地方政府說話。她也強調，全台僅3至4縣市編列民防、義警誤餐費，完全是同工不同酬。因此，王美惠26日提臨時案，要求中央跟地方政府溝通，強化警義消福利。

此外，王美惠認為，國家必須為戰爭做準備，故提臨時案要求警政署應針對民防部分，參考烏克蘭國土防衛隊之經驗與精神，研擬開辦新式國土及國安相關課程，以增強國人的防衛意志以及自我防護能力。