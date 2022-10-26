台中市經濟指標再傳捷報！經濟部昨(25)日公布最新公司、商業登記資料，台中市今年第3季經濟表現續寫佳績，此次商業登記家數、資本額二項成長率進步為六都第一，累計高達11項經濟指標全國第一。

台中市十一項指標奪冠。圖/台中市政府提供

台中市長盧秀燕上任以來，經濟指標奪冠數穩定成長。圖/台中市政府提供

台中市經發局長張峯源表示，台中經濟指標多達11項全國第一，是忠實反映出外界看好台中經濟前景，投資台中的熱況。張峯源說明，自市長盧秀燕上任以來，在疫情衝擊下，經濟指標奪冠數穩定成長，從108年第四季3項至今年第三季11項，顯見台中經濟策略奏效。

張峯源並表示，此次11項經濟指標中，中央公布的第三季公司、商業指標，相較去年同期，商業登記家數新增4,718家、成長率3.87%，商業登記資本額成長11.2億元、成長率超過5%；公司登記家數更成長4,326家；製造業也呈現穩定成長趨勢，自108年至今年9月，台中市新登記工廠家數累計達3,964家；特定工廠登記及納管核准件數更高達5,685件。此外，最能彰顯製造業擴廠動能的投資台灣三大方案，中央核定通過的台中廠商家數已高達253家，穩坐全國第一。

張峯源進一步表示，自盧市長上任後，積極推動「前店、後廠、自由港」台中富市3經濟策略，各項重大建設陸續拍板動工，台中國際會展中心、綠美圖先後於今年5月、7月上梁，預計114年啟用營運，打造國際化城市重要地標；延宕13年的大智路也在任內順利打通，串聯台中火車站前後區域動線，帶動周邊交通、觀光商機，創造可觀的經濟效益；完善的基礎建設帶動投資信心，日商三井陸續加碼投資，繼去年底台中港Outlet Park二期開幕，東區LaLaport緊接於今年7月上梁，可望年底開幕，整體投資金額達150億元。

此外，指標大廠陸續加碼投資，受到外界關注的台積電中科兆元擴廠計畫也有新進度，有望於明年上半年取得土地，創造4,500個就業機會、年產值高達4,857億元，盧市長上任後企業在台中累計投資金額已高達2兆575億元，看好台積電磁吸引半導體供應鏈進駐效應，未來可望再創一波投資高峰。

張峯源指出，除招商引資，盧市長上任後也積極舉辦各項大型活動，刺激民間消費，台中市營利事業銷售額在去年突破5兆671億元，四年期間增加8千億元。連續三年舉辦的台中購物節，在去年更創下登錄金額291億元的傲人成績。

張峯源說，台中市的優異經濟表現，在近期公布多項民調，也陸續肯定台中經濟表現，台灣世界新聞傳播協會「全國縣市施政滿意度調查」榮獲金獎肯定；天下、遠見雜誌最新一期調查結果，經濟力排名穩定進步至六都第二，顯示台中投資環境受到多數企業肯定。

經發局補充，台中購物節暖身活動搶先於雙十國慶假期推出，短短16天登錄消費總金額已近第一年(108年)登錄消費金額25億元成績，搶占Google Play商店熱門免費項目活動類別、App Store 旅遊類別下載排行榜第一名，下載人次達143.2萬次，活動並已於今日正式起跑，歡迎民眾趕緊下載「臺中購物節」APP登錄發票抽大獎，相關活動訊息可上台中購物節官網（https://fun.taichung.gov.tw/），或於每日9時至18時撥打活動客服專線04-23896533洽詢。