「波波牙醫」爭議延燒，民進黨台北市長候選人陳時中政策小組召集管碧玲質疑，該案是國民黨立委曾銘宗所提，前民眾黨立委蔡壁如亦有簽名，怒轟藍白惡意陷害。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊26日反嗆模糊焦點，直言行政機關若有意見應覆議，但看不出衛福部有任何動作，陳時中則重申反對立場。

今年5月《醫師法》修法附帶決議，欲讓赴波蘭、西班牙等學醫的牙醫師（簡稱波波牙醫），返台可免學歷甄試及開放實習名額，引發牙醫界反彈，其中也包含提案立委賴惠員在波蘭就讀牙醫的女兒，遭外界質疑是替「綠營權貴」開後門。

不過，管碧玲在臉書質疑，包括林為洲、張育美及蔡壁如等藍白立委，都有為醫事法修正案簽名背書，質疑國民黨候選人蔣萬安、黃珊珊拿「波波牙醫」的議題猛打陳時中的舉動，完全是惡意陷害。

對此，黃珊珊上午出席台北市社會福利聯盟民間版社會福利政策白皮書發表會前受訪表示，這是標準的模糊焦點，整件事明顯是衛福部的責任，她認為立法機關有立法機關的立場，行政機關若有意見應採取覆議等作法，但看不出衛福部有任何動作，「重點在於，民意機關本來就有各自不同的意見，問題是衛福部的態度是什麼？」

而同場出席的陳時中重申，醫師法41條修正案目的是把國外牙醫師回來的門先關起來，在人力上做適當控制，至於7項備具爭議的附帶決議，他重申自己持反對立場，「但立法院做成的決議，當然我們裡面還是建請，但我是反對的。」