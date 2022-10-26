台中市后里區清潔隊隊員們修復回收廢棄腳踏車，並透過「騎乘送愛到助扶」捐贈活動分送至5個家庭。（后里清潔隊提供）

廢棄腳踏車經過清洗、擦拭、消毒、除鏽及鍊條上油等，實際騎乘測試功能正常後，捐贈給弱勢學童。（后里清潔隊提供）

「舊物新生、惜物愛物！」后里區清潔隊隊員們巧手修復回收廢棄腳踏車，短短二個月內，讓15部腳踏車重獲新生，並透過「騎乘送愛到助扶」捐贈活動，將其中5部修復的腳踏車，交由后里區助扶關懷協會協助分送至5個家庭；為扶助家庭省下一筆採買腳踏車的費用，讓助扶學子開開心心上學去。

市議員陳清龍指出，民眾遊后里最有趣、最減碳、最接地氣的交通工具就是腳踏車，著名的后豐鐵馬道旁有田園風光與特色店家，還有雄偉壯觀的花樑鋼橋，橫跨在大甲溪寬廣的溪谷上，更可穿越9號隧道，富有鐵道風情、懷舊魅力，最適合大朋友小朋友一同騎乘遊玩。

后里清潔隊說，廢棄的腳踏車經清洗、擦拭、消毒、除鏽及鍊條上油等，再實際騎乘測試功能正常後，捐贈給弱勢學童。獲贈愛心腳踏車四年級的同學「小杰」，因家境清寒、平時走路上學，非常希望有腳踏車，這次獲贈雀躍不已，忍不住馬上試騎，他說以後不用走路上學，也可以跟同學約好下課後去鐵馬道騎車。

后里區清潔隊長許其益表示，隊員時常收到各式各樣功能正常，甚至未拆封、包裝完整的回收物，從小家電、電子磅秤、烤麵包機及腳踏車、花盆瓷器都有；經隊員消毒擦拭或依物品狀況施以簡單維修，提供民眾持回收物兌換領用，或是贈送社福單位及社區關懷中心使用。

許其益指出，將修護後的回收物贈送給需要的民眾使用，讓受惠家庭感受來自社會的溫暖，清潔隊秉持用心服務、用愛服務的理念，並持續修復、捐贈各式物品供有需要的家庭使用，以實際行動發揮拋磚引玉精神，不僅推廣資源回收再利用，也傳達愛心與善念的正面能量。