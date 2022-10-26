年年訂桌秒殺的鹿溪宴也即將登場，今年席開100桌，19道菜色蘊藏鹿港故事。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮公所舉辦鹿港四季紅「冬歡」系列活動揭開序幕，將舉辦演唱會、烏魚歡樂時節等、鹿溪宴等系列活動，鎮長許志宏邀請鄉親「冬遊鹿港」，賞古蹟、品小吃、聽美聲，前來體驗鹿港的文化與知性之美。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮公所舉辦鹿港四季紅「冬歡」系列活動揭開序幕，將舉辦演唱會、烏魚歡樂時節等、鹿溪宴等系列活動，鎮長許志宏邀請鄉親「冬遊鹿港」，賞古蹟、品小吃、聽美聲，前來體驗鹿港的文化與知性之美。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

迎接九降風，鹿港鎮公所舉辦鹿港四季紅「冬歡」系列活動也揭開序幕，將舉辦演唱會、烏魚歡樂時節等，年年訂桌秒殺的鹿溪宴也即將登場，今年席開100桌，19道菜色蘊藏鹿港故事，鹿港鎮長許志宏邀請鄉親「冬遊鹿港」，賞古蹟、品小吃、聽美聲，前來體驗鹿港的文化與知性之美。

鹿港美食聞名遐邇「鹿溪宴」在各界敲碗期待中，訂於12月3日、4日兩天，在鹿港文小五預定地熱鬧開席，前菜包括：茶飲、烏魚子、野生蝦猴酥、鹽粉蛤、鰻魚，主菜有：特製小肉包、魷魚肉羹、芋丸、麵線糊、金錢蝦餅、鴨肉米糕、蚵仔煎、蝦丸湯、金針烏魚、春餅，甜點搭配有桂圓花生湯圓、筍香鹹蛋糕、牛舌餅、麻糬，共計網羅19道的人氣。

許志宏表示，19道菜將鹿港小吃提升辦桌菜，每道佳餚背後都有代表鹿港文化的故事，端出鹿港人的熱情，吃辦桌還有伴手禮紀念碗盤組和新吉發炊粉，11月15日上午8時開放現場、傳真及網路報名，共2場次，每場次限額100桌，其中公所現場報名每場次20桌、網路報名每場次20桌、傳真報名每場次60桌，每人限報名1桌。

許志宏表示，深受歡迎「鹿港星燦演唱會」由梁文音、九九、蕭秉治、小男孩樂團、FEniX、Chrisflow 唐仲彣等6組人氣歌手，11月5日在公會堂前廣場熱力開唱，為冬歡系列活動嗨起序幕。同步辦理抽獎活動，獎品有ipad、50吋液晶電視、Switch、airpods、小米手環、小米智慧音箱等。12月11日「憶曲聽老歌」，邀請「三金歌王」殷正洋、「民歌天后」李麗芬等知名歌手演唱民歌。公所團隊也規劃在11月6日、19日、20日為小朋友們安排超人氣兒童劇團。

此外，鹿港的「烏魚子」享譽全臺，12月10日配合時令舉辦「烏魚樂時節」，除了有現場的大廚料理秀以外，烏魚子取卵示範製作，也相當吸睛；還有烏魚米粉免費品嚐，饕客們可把握機會購買新鮮優質漁產，品嚐最為道地的海味。

11月12日、13日在桂花巷藝術村的親子DIY活動有：「戲梭手作工作室」拓染杯墊、「鹿港繡」鹿寶玩偶縫製體驗、「崑麗銀館」敲敲黃銅戒、「手手桂花」木偶人開臉體驗。