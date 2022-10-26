丹麥針對7595個具病毒型再感染樣本的研究指出，Omicron較其他非Omicron病毒株，再感染周期更短，感染BA.2約有26％再感染BA.5，BA.2感染者最快10周就會再度感染BA.5。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

新冠肺炎次世代疫苗本月11日起開放18歲以上民眾全面接種，截至24日，已有117萬9790人施打。公衛專家表示，國內大部分民眾已施打3劑疫苗，隨著保護力失效，將對中重症防治形成挑戰，預估若未接種次世代疫苗，明年1月將產生1萬914名中症、5014名重症個案。另丹麥研究顯示，Omicron的再感染周期更短，BA.2感染者最快10周就會再度感染BA.5，建議將康復者再打疫苗的間隔縮短為2個月，甚至是1個月。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，本周死亡率有上升趨勢，以年齡分層來看，小於50歲的族群死亡率雖增7％，但以每百萬人的比例來看，只從0.14成長至0.15，而50～64歲族群則增加5％，其中上升最多的為65歲以上的族群，總共增加了22％，單日平均每百萬人比例從10.4升至12.7。

中症率方面，各年齡層都有上升趨勢。陳秀熙表示，50～64歲的年齡層，中症的增加率為18％，單日平均每百萬人比例由3.0上升到3.5；重症率方面，整體以65歲以上的年齡層增加最多，共增加18％，這也是65歲以上死亡率高的其中一個原因。而重症率整體合計總共增加了15％。

陳秀熙表示，台灣18歲以上族群中，以完成接種第3劑占大多數。沒有打疫苗的人有60％已受到感染，施打1劑的有30％被感染、施打2劑有19％、施打3劑則有18％。國內大部分人都已經施打第3劑疫苗，如果第3劑也已漸漸失效，對於中重症的防治會是一個很大的挑戰。在沒有接種次世代疫苗的狀況下，至明年1月，中症將會產生大約1萬914人，而重症則會有5014人。他提醒，過去施打疫苗及追加劑失效的，需加強施打追加劑及次世代疫苗。

台北醫學大學教授陳立昇引述丹麥針對7595個具病毒型再感染樣本的研究指出，Omicron較其他非Omicron病毒株，再感染周期更短，感染BA.2約有26％再感染BA.5，BA.2感染者最快10周就會再度感染BA.5。

陳秀熙表示，台灣約有23％的人受到BA.2感染，若不施打次世代疫苗，仍可能會感染BA.5，目前所提供的BA.1次世代疫苗對於BA.5的中重症預防是具效益的，對於BA.2的感染康復者，也可預防BA.5的再感染，因此BA.2的康復者仍需再施打次世代疫苗，而接種的時間，建議從3個月縮短為2個月，甚至是1個月。