國民黨高雄市長候選人柯志恩昨在鳳山區龍成宮開講，一度哽咽且泛淚直說，「這次不管選得如何，一定長住高雄！」今（26）日她受訪時說，昨天現場氛圍及音樂，令她情緒激動。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨在鳳山區龍成宮開講，一度哽咽且泛淚直說，「這次不管選得如何，一定長住高雄！」今（26）日她受訪時說，昨天現場氛圍及音樂，令她情緒激動，「對於一個北漂40年的人來說，我想完全沒有任何的違和，本來就是該回家，回到南部的時候」。

柯志恩昨演講尾聲時真情流露說，選舉只是一時，「這次不管選得如何，一定長住高雄，我一定駐留，一定跟大家站在一起，這是我們的承諾！」南部就是她的家鄉，會用這輩子的所學所聞，回報給各位力挺她的高雄鄉親。

柯志恩今早出席「公教軍警消後援會成立」活動時，還原昨天場景，她說，會哽咽是因為音樂吧，放了《感恩的心》，加上想起4年前的鳳山的三山造勢，以及後來每次到鳳山群眾都給予熱烈支持，一時情緒上來，心中是滿滿的感恩。

「選上市長絕對是長住高雄啊！」柯志恩表示，如果沒有選上的話，自己職業的規畫也會以高雄為基礎點，「留在高雄，對於一個北漂40年的人來說，我想完全沒有任何的違和，本來就是該回家，回到南部的時候」。

有媒體追問會在高雄置產嗎？她笑稱，現在房地產很貴，千金難買早知道，但會做這個考量。至於會特別選在左營或新興置產嗎？「我會選擇我喜歡住的地方，可以提供慢跑的地方」，對於她而言會比較方便。

日前傳出高雄市里長主席聯誼總會總主席、國民黨籍鳳山區誠義里長劉啟芳倒戈挺邁，但昨天又現身幫柯加油。她強調，「大牛主席」從頭到尾都非常支持自己，非常感謝他。而她也理解，曾經幫過柯志恩的人，「未來不管在表面上可能因為需要資源必須要做其他額外的配合，我都能夠同意」，對她個人來說，實質的支持比所有任何的形式意義更重大。