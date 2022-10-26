領錢還債被嫌動作太慢 中和男遭2惡煞砍傷

新北市中和區23歲楊姓男子積欠同齡曲姓男子2萬元債務，昨（25日）晚曲男夥同王姓男子登門討債，帶同楊男到住處附近超商ATM領錢，詎料，曲、王2人嫌楊「領錢動作太慢」，各持西瓜刀衝進超商砍殺楊男，隨後駕車逃逸，楊男背部、左膝刀傷，送醫後無生命危險，警方漏夜追緝，8小時內逮捕2名凶嫌到案，並查扣凶刀、毒品，訊後依殺人未遂、毒品罪嫌送辦。

中和警分局表示，昨晚8時許接獲民眾報案，稱新生街某超商內發生民眾遭人砍傷案件，員警趕赴現場，見僅剩楊姓傷者在場，犯嫌已逃逸。分局擴大調閱監視器，鎖定曲姓、王姓男子涉有重嫌，案發後已駕車往桃園方向逃逸，警方一度在桃園平鎮區發現犯嫌車輛並展開圍捕，但犯嫌拒檢加速逃逸，並將車輛棄置新莊區，由女性友人駕車接應，躲藏到新樹路民宅內。

警方掌握犯嫌確切位置後，今天凌晨3時30分攻堅逮人，當場查獲曲姓、王姓犯嫌及協助藏匿的楊姓女子、李姓男子，同時在屋內查扣K他命351公克、在車上查扣作案西瓜刀2把、棒球棍1支。

偵訊後警方依殺人未遂、毒品罪嫌將曲男、王男送辦，另協助藏匿的楊女、李男依藏匿人犯、毒品罪嫌送辦。

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