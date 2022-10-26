大陸民航局26日舉行10月例行新聞發佈會，大陸民航局運輸司副司長徐青在會上表示，今年冬春航季共有127家國內外航空公司，計畫每週安排10萬4573班客貨運航班（1個起降計1班，下同）。在國際航線航班方面，預計每週安排客運航班840班、也就是420個往返航班，較2021／22年冬春航季成長105.9％。

在兩岸部分，在大陸33個航點與台灣桃園等4個航點之間，將每週安排676班航班；貨運航班（含客改貨）則為6148班、年增6.7％。

根據中新網引述徐青表示，目前民航航班換季工作已準備就緒，大陸民航將從2022年10月30日至2023年3月25日執行2022／23年冬春航季航班計畫。大陸國內（不含港澳台）航線航班方面，54家國內航空公司每週安排9萬5173班客貨運航班計畫，較上年2021／22年冬春航季增長2.31％。

其中，客運航班每週9萬2970班／年增2.41％；貨運航班每週2203班、年減1.48％。

而在港澳航線航班方面，共有32家航空公司每週安排2412班客貨運航班計畫，與上年航季比較下降2.31％。各航空公司在大陸34個航點與香港間每週安排1224班航班；26個航點與澳門間每週安排512班航班。