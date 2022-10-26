美國限制持有美國公民或綠卡的人才在中國大陸半導體業工作，可能造成大陸轉向台灣挖角，立委今天要求國科會加強人才管理的強度。對此，國科會主委吳政忠表示，人才流動不能亂管，而且現在美中科技戰激烈，台灣半導體人才想去大陸工作的意願已大為降低。
國科會今天到立法院教育及文化委員會進行業務報告，民進黨立委張廖萬堅質詢指出，關於晶片問題，美國為了避免人才外流，規定任何在中國工作的美國公民或綠卡持有人，不得在中國半導體行業工作，否則將有失去美國公民身分的風險。
張廖萬堅說，美國這項禁令，讓取得美國籍或綠卡的中國半導體人才，不能繼續在大陸工作，大陸可能會轉而向台灣挖人，對我國導體產業的發展產生衝擊。他要求，政府應該加強管制台灣半導體人才的流動。
不過吳政忠表示，人才流動不能亂管，國科會能做的事，建構好環境，讓半導體人才覺得在台灣工作有好處，而且喜歡台灣。
吳政忠進一步說，現在美國與中國的科技競爭非常激烈，在這種情況下，台灣半導體人才想去大陸工作的意願大幅下降。國科會將密切關注美中晶片議題的bargain（討價還價），然後適時因應。
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