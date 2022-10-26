廣西民族大學東協學院副院長葛紅亮26日在大陸《環球時報》撰文指出，越共中央總書記阮富仲將正式訪問中國。五年前，中共十九大閉幕後，習近平也選擇越南作為首次外訪地。面向未來，中越兩國均確立了到本世紀中葉的藍圖，越南致力推動「2045願景」，中國奔向第二個百年奮鬥目標新征程。這是中越兩黨兩國在黨代會之後加強高層往來傳統的展現，也是中越關係在好鄰居、好朋友、好同志、好夥伴等「四好精神」指引下，超越一般意義上的雙邊關係和具有重要戰略意義的寫照。

葛紅亮表示，習近平2015年11月到訪越南指出 「四好精神」內涵：第一，中越要做互信互助的好同志；第二，中越要做合作共贏的好夥伴；第三，中越要做相親相望的好鄰居；第四，中越要做常來常往的好朋友。反映了中越兩黨兩國關係的特殊性，也是中越關係發展指導方針。

葛紅亮稱，首先，中越兩黨兩國在「四好精神」指引下加強高層往來和治國理政交流。

在中共二十大召開前一周，越共第十三屆六中全會閉幕，越共中央決定不僅越南2022年至2025年涉及經濟社會發展和國家財政預算的重要計畫，而且重點展望2045年越南國家工業現代化、與2050年越南面向國際總體規畫方向。恰是這一背景和時機下，阮富仲在中共二十大閉幕不久到訪，將對中越以兩黨關係引領兩國關係發展，具有重要意義。

葛紅亮認為，其次，中越兩黨兩國在百年未有之大變局下，有不少相同或相似的新問題、新挑戰。

越共十三屆六中全會對於越南共黨和國家事業具有重要意義，清楚展示越共對當前越南面臨外部和內部挑戰，也有清晰認識。對此，阮富仲在會議開幕致詞直言，「需要討論和決定的大多數問題都很重要，也非常困難、複雜和敏感」，為此越南「既要繼續應對外部的負面影響，又要加快處理經濟內在的制約、弱點、困難和挑戰」，而這些挑戰包括在貨幣、價格、貿易和投資領域的新問題，更有越南在短、中、長期面臨的巨大結構性壓力。

在中共二十大報告中，對於地區和國際形勢明確指出：「當下，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開」。對此，中越兩黨兩國比以往任何時候都需要守望相助、攜手前行，也越來越對兩國作為利益相融、目標相同的全面戰略合作夥伴關係，有了更為清晰和深刻的認識。