台北市長選戰呈現「三腳督」激戰，藍綠白陣營26日凌晨悄悄展開選前之夜路權爭霸。據了解，國民黨候選人蔣萬安擬搶下總統府前凱達格蘭大道路權，結果竟被民進黨候選人陳時中搶下，無黨籍候選人黃珊珊則順利搶到第一順位台北市政府前廣場。

根據北市規定，民眾最早可於30天前上網申請路權，如10月26日0時起可申請11月25日的路權，26日凌晨各陣營一陣廝殺。檢視台北市申請使用道路網，截至26日上午11時30分，針對11月25日路權，已有37筆申請紀錄，相當熱門。

據悉，凱達格蘭大道申請是由陳時中陣營捷足先登，不僅搶下凱道，連民進黨中央黨部旁的北平東路也拿下。陳團隊不只競選總部選擇蔡英文當選總統的幸運寶地，連選前之夜都優先鎖定總統府所在的凱達格蘭大道，展現中央首都聯手執政決心。不過，目前僅有初步決定，尚有變數。

據了解，國民黨北市黨部日前已申請11月22日到24日的路權，卻在11月25日的申請敗下陣來，但民進黨陣營即使要舉辦選前之夜，搭舞台也需要時間。知情人士坦言，可能要做協調或調整，但藍營內部仍希望在凱道舉辦選前之夜。

對此，陳時中陣營競選總幹事吳思瑤低調表示，選前之夜地點尚在評估，還不能公布，須待市府確認申請文件下來，才能確定最終場地。

蔣萬安競選辦公室發言人黃子哲說，選前之夜的場地目前還在規畫、處理中，也會有相關應變計畫。

黃珊珊陣營選前之夜的第一志願是台北市政府前廣場，有入主市府的宣示意義。黃珊珊競選總部發言人李昀臻說，目前在行程中，尚不確定搶到哪些選前之夜地點，下午開會討論後說明。但據了解，黃陣營已順利搶到北市府周邊路權。

北市新工處表示，民眾最早可於30天前上網申請路權，如10月26日0時起可申請11月25日的路權，同一地點、同一時間段只能有一個申請者，假設已有一方申請路權，系統會顯示「申請中」，在北市核准、駁回之前，其他人無法搶同路段、同時間。

新工處說明，由於警察局需審查實質集會遊行申請內容，與警察局共同審查。一般來講，可在1、2天內核准路權，但警察局若有特殊考量，也許討論比較久，時間就比較不確定。