高端疫苗始終未獲得世界衛生組織（WHO）的緊急使用授權（EUA），導致高端疫苗在國際上普遍未獲得承認，外交部長吳釗燮今天直言，源頭應該就是WHO這邊，導致其他國家開放程度就很難達到我們理想的階段。

外交部長吳釗燮今天赴立法院外交國防委員會進行業務報告。國民黨立委溫玉霞詢問，陳時中任指揮官時曾說，外交部會積極向日本爭取承認高端疫苗；今年3月還說「為期不遠」等語。但是現在看起來是不是不可能了？駐日代表謝長廷有沒有積極協調這件事？

吳釗燮回應說，日本開放邊境時有疫苗相關條件，東京和台北兩邊都向日方進洽，對我們最辛苦的是因為高端沒有獲得WHO的認證，如果沒有WHO的認證，其他國家開放程度就很難達到我們理想的階段，「源頭應該就是WHO這邊。」

被問到我國是否曾贈送高端疫苗給予友邦或友好國家？吳釗燮說，今年一月索馬利蘭疫情嚴重，他們跟駐處接洽，我們就送了15萬劑。