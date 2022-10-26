全球股市受通膨與美國升息加劇及俄烏戰爭影響表現震盪，海外基金績效也隨之動盪，但統計各類海外股票基金，仍有淨值衝高的基金，主要以巴西、印度、生技為主，其中僅群益印巴雙星基金淨值創新高，今年來績效為少數正報酬，且漲幅高達24.63％。

投信法人表示，群益印巴雙星是唯一同時布局今年強勢的市場印度與巴西，其中巴西投資潛力大，但相對波動也較大，掌握巴西行情、又擔心單一市場風險，將投資區域分散，其中印度與巴西的優勢產業剛好涵蓋科技、消費、原物料、能源，更同時擁有人口紅利、內需擴張、豐富天然資源及強大軟體科技，綜合印度與巴西產業互補性與股市慣性，具備進可攻、退可守效果。

群益投信指出，新興國家財政體質改善，有助對抗外部環境變動，後市表現仍不看淡，中長期來看，新興亞股在經濟成長態勢未變，加上各國持續推動經濟利多政策，有助吸引市場資金關注。統計2000年來歷年的下半年，新興股市表現優於成熟股市，其中以印度、巴西的一成上下漲幅表現最佳。

全球經濟雖有放緩隱憂，但新興市場的印度與巴西基本面仍處正向循環階段，內需消費動能增溫，企業獲利優於市場預期，有利新興市場股價表現，建議適度布局相關印巴基金。

群益印巴雙星基金經理人向思穎分析，印度股市在全球股市市值排名上躍居第四，經濟結構以內需為重，因此刺激經濟政策，對振興國內景氣的效益較直接，綜合考量政策直接效益與評價面，預期印度股市的反彈幅度相對更加可觀。且除市值成長外，印度具備基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值的好標的。

巴西股市目前處於升息循環結束階段，且通膨持續下降、就業增加、消費者信心上升，經濟動能明顯呈現回復態勢，目前股市本益比6.3，仍遠低於過去五年平均15.2，雖然長期投資價值浮現，但後市建議還是要以選股為主，原物料、能源、必須消費等獲利前景較佳的產業可持續關注。