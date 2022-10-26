美國10月綜合採購經理人指數（PMI）連續四個月萎縮，製造業PMI則是兩年來首次跌破榮枯線至49.9，經濟衰退訊號浮現，服務業PMI下滑至46.6、創2020年5月以來第二糟，從景氣「初升段、擴張期、末升段、衰退期」四個階段來看，目前全球正進入通膨向下、PMI衰退初期，從景氣循環對應的產業配置觀察，長照醫療REITs表現相對佳。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，以9月美國通膨數據的分項來看，能源價格連三降、一個月再降2.1％，通膨自6月的9.1％最高點降至8.2％，但房屋租金剛性需求，9月續升且月增加速至0.7％，促使年增率攀升至6.6％，租金推升收益。進入10月後，美國企業開始公布第三季財報成果，預期REITs產業將有亮麗表現，當前美國整體REITs市價相對淨資產價值（NAV）折價接近20％，將成為價值投資焦點。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，REITs租金前景依然強勁，尤其醫療保健REITs平均股息收益率為7.2％，遠高於整體REITs平均的4.3％，長照醫療不動產需求將回到疫情前水準，在基本面推升下，第四季長照醫療產業可望優於大盤。

且第二季高齡住房入住率連續第五個季度增長至81.4％，成為2009至2012年黃金成長時期之後，最長連續增長時期，顯示通膨轉嫁能力佳，長期剛性需求並未改變，建議趁勢逢低布局。