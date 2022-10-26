黃男自摔後頭部重創，送醫搶救後仍於當晚9時20分不治身亡，而許男則全身多處骨折，送醫治療後無生命危險。(黃敬文翻攝)

新北市新莊昨(26)日晚間發生一起死亡車禍，18歲的黃姓男子剛打工下班要騎車回家，騎經新莊區中正路514巷一處路口時，疑似受到路旁違停車輛阻礙視線，導致他發現路人走在行人穿越道時已來不及，當場撞上路人後自摔，結果不僅路人全身多處骨折，黃男也頭部重創，送醫後不治身亡。

事發在昨晚8時7分許，當時黃男沿中正路514巷行駛，他先從道路內側超過1輛機車後，在經過路口時疑似被路旁的為停車輛擋住視線，等到發現走在行人穿越道的25歲許姓男子時，已來不及做出反應，當場撞上許男，而黃男也自摔並往前滑行。

黃男自摔後頭部重創，送醫搶救後仍於當晚9時20分不治身亡，而許男則全身多處骨折，送醫治療後無生命危險。

據了解，違停的58歲周姓女子當時前往事故現場旁邊的便利商店繳費，沒想到間接造成一起死亡車禍；警方表示，初步研判可能是因為車輛違停，導致行人跟機車騎士都無法注意到對方釀禍，目前先對周女舉發違停，開出900元的罰單，並列為關係人，至於詳細肇事原因仍有待釐清。