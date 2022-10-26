民進黨台北市長候選人陳時中陣營一連兩天狂打台北城市博覽會議題，痛斥時任副市長、無黨籍候選人黃珊珊一紙手諭交辦，還以拆分預算方式規避監督，外界解讀此舉是綠營選前操作棄保效應。對此，黃珊珊26日表示，對手陣營找不到她的問題，只好魚目混珠，「他們現在只能用打模糊仗的奧步，我覺得非常不可取。」

黃珊珊上午赴台北市社會福利聯盟民間版社會福利政策白皮書發表會前受訪表示，今天早上臉書寫得很清楚，去年9月8日她和跟市長柯文哲及美學辦公室一同參觀松菸展覽，接下來討論城博會在台灣燈會的前置展要做哪些事，10月3日時有請台灣設計研究院到市長室做簡報，此案經市長裁示後，10月4日開會討論並寫公文。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（黃婉婷攝）

黃珊珊說，台北市政府不會先用一大堆公文再來做事，決定後就會以下紙條的方式先跟機關討論，且動用二備金有主政機關，當時市長裁示後，由她指示研考會來當主政機關，事情就這麼簡單，接下去就是按法令規定，動用相關經費都經過專簽，公文全都可查，所以議員只公布手諭不公布公文是刻意扭曲。

媒體追問，民進黨一連舉行多場記者會是否有意操作棄保，黃珊珊說，顯然對手陣營找不到她的問題，只好拿這些東西來魚目混珠，但台北市政府是法治城市，所有公務員都會依法行政，相關預算程序都沒有問題，「所以他們現在只能用打模糊仗的奧步，我覺得非常不可取。」

而綠營議員再度拿出政風報告稱黃珊珊手諭交辦城博會，不到100字就花上億。黃珊珊則說，此事的前因後果她都說明的很清楚；她質疑，議員上次也打很奇怪的事情，說她去菜市場87次，反而證明自己是勤奮的副市長，但這件事情也一樣，「我寫的字條我負責，這種紙條已經寫了幾百張，包括疫情期間她每天都要下幾十個字條。」