國民黨市長候選人張善政稱「工研院等禁用華為手機抓錯方向」，對手民進黨桃園市長候選人鄭運鵬諷刺張總在吹噓對抗大陸網軍，但卸任後言行一致親中，甚至主張台灣應該反世界而行、使用華為資通訊設備，等於是讓主機木馬屠城，「不用吹牛政府很會做啦！」強調最大問題是張在兩岸態度相對傾中，難引起國際信任。

張善政在臉書發文稱工研院、資策會等單位禁用華為手機規定完全抓錯方向，沒有必要，因為「手機要被植入惡意後門的管道是來自APP軟體，不是硬體」。

鄭運鵬對此表示，全世界對台灣的支持跟信任是來自於台灣在資訊通訊上跟美國等民主國家有同步的意識，當全世界都不採購華為資通訊設備時候，張善政卻主張台灣應該使用，那等於是讓主機木馬屠城，未來會影響到全世界民主同盟在資通訊上面合作關係。

「他不用吹牛政府很會做啦！」鄭運鵬說，主動防禦和主動設限對台灣來說非常重要，也是政府機關、公務員本來就有義務該做的事情，張善政在吹噓自己對抗對岸網軍，其實就算他不下命令，政府仍要對大陸網軍入侵有一定的使命跟動作，從張卸任後言行一致親中，可見張善政擔任公職時就不會想要有積極作為，只採取消極動作。

鄭運鵬說，國際在看你的主張和這個人可不可以信任，不太會去相信你在任時候的作為，如果張善政的意識形態是台灣要被統一，在兩岸上的態度是相對傾中的話，很難引起國際上的信任，這才是最大的問題。