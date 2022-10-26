台積電總裁魏哲家日前罕見發出內部信，鼓勵員工多休假，震撼業界，透露半導體景氣修正，比預期還要糟。無獨有偶，一向被視為半導體產業風向球的德州儀器（TI），第四季營收不如預期，代表半導體業不景氣從手機、個人電腦（PC）延燒到「其他工業」領域，晶片需求回暖的時機可能遙遙無期，消息一出，德儀盤後股價重挫6.1%。

綜合外媒報導，德儀25日公布第四季營收為44億至48億美元，低於外界預期的49.3億美元，估本季每股盈餘（EPS）將介於1.83至2.11美元，也不如預期。

在半導體產業中，德儀的客戶名單相當多元，包括家電、軍事甚至太空，因此該公司的財報被外界視為半導體需求的指標，其業績預測也是衡量整體經濟的重要參考。

德儀營收超過60% 來自汽車和工業機械，一些工業製造客戶已加入電腦、手機業的砍單行列，目前只有汽車市場需求仍強勁。

但Summit Insights Group分析師Kinngai Chan看法不同，他指出，許多汽車製造商下訂單是所需晶片的兩倍，並預計明年上半年汽車晶片需求將滑落至疫情前水準。

德儀財務長 Rahael Lizardi 表示，很難判斷目前需求下降是單純的客戶減少庫存，還是對經濟前景擔憂加劇。不過他說，德儀的資本支出預測不變，仍保持在 26 億至 28 億美元。

近期的三星、英特爾到輝達，這些半導體巨頭紛紛警告，晶片需求正在急劇下滑。目前投資人最關注的是半導體景氣何時可以落底。

今年以來，費城半導體指數累計下跌了40%，但截至周二已經連漲七個交易日，反映出投資人對半導體景氣可能觸底的期待。

德儀今年股價跌幅約14%，較對多數腰斬的半導體股來得輕，在費半成分股中表現居第四。