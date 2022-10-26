民進黨新北市長候選人林佳龍今到草嶺古道和民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵合體，共同騎乘自行車，大談觀光政策，林佳龍表示，希望能在深坑、坪林與宜蘭羅東開一條對開的公車，山線部分能直接通到宜蘭，過去因為各自本位主義沒有打通，未來能一起促成。

「疫後觀光第一站，推薦大家來大東北角」，林佳龍說，這裏有山海美景串連起來90公里海岸線，有草嶺古道、淡蘭古道，有舊鐵道和平溪鐵道，另外也有自行車道，觀光旅遊需要交通，「食宿遊購行」都需要交通才能樣樣行，在大東北角有世界級的旅遊目的地，包括宜蘭頭城大溪的飛行傘跟衝浪，一路往新北方向也有貢寮這些美麗的沙灘，龍洞也是世界頂級的戶外攀岩場，有各種玩法。在他擔任交通部長任內，也與江聰淵密切合作，推動觀光點、線、面串連，不會讓行程出現障礙來破壞氣氛。

為何推薦第一站來大東北角，林佳龍透露，交通部觀光局有規畫國家風景區，但是過去都是用行政轄區，而不是觀光圈與產業聯盟的概念，但他與很多人合作打破行政界線，透過跨部會、中央地方各單位合作推動觀光主流化，大家整合起來為觀光服務，而大東北角和首都圈的交通便利，可以當日往返，也建議大家來住一晚，享受世界級景點，在他擔任交通部長時，和江聰淵推動台62線從瑞芳延伸到宜蘭頭城，甚至接上國道五號，讓海岸公路分流，大型車不用和自用車爭道。

林佳龍並分享了古道、鐵道、自行車道「三道」觀光策略，首先，草嶺古道和淡蘭古道是國家七大綠道之一，他先前也和新北市長侯友宜一起走過淡蘭古道，這是世界級朝聖之路，草嶺古道也與台灣發展密切相關，現在能夠保存下來，大家來用走的是非常棒的體驗；再來是鐵道，上半年交通部已經發包出去，有一筆55億預算來升級是三個國家級鐵道支線，各有20列觀光列車，包括平溪支線、內灣支線跟集集支線，平溪線包括煤礦文化。

最後是自行車道，有專業車道也有休閒車道，現在有環島一號線，但裡面純粹自行車道只有25％，所以大東北角自行車道要找到一條跟混合車道分開的，而且要無縫接軌，不要讓自行車還要跟大車爭道；未來三道串連起來後，可以多元載具轉乘接駁，來到這裡可以走步道、騎自行車、坐觀光火車。

林佳龍強調，今天來就是希望和江聰淵呈現共同政見，首都圈不只是北北基桃，也包括宜蘭，尤其宜蘭縣面積最大，和新北有國道五號雪山隧道，未來鐵路高架化、台62線串聯，更讓大家充滿對疫情後觀光的期待。他也呼籲，新北市的宜蘭鄉親，如果戶籍還在宜蘭，要返鄉投票支持江聰淵，「讓他們雙雙當選來共同實現政見！」