正妹理專幫投資 男800萬血本無歸

萬華警方日前獲報，1名李姓計程車司機前往銀行，提領非本人帳戶的75萬，但支吾其詞說不出來源，警方到場詢問，李才坦承自己是詐騙集團車手，警方隨後過濾李身上的5本存摺，發現歹徒假扮「正妹理專」誆騙民眾投資股票，循線清出10餘名被害人，其中1人一口氣被騙了800多萬。

警方日前接獲行員報案，指稱1名男子臨櫃領錢，但帳戶卻非他本人所有，李託稱是幫朋友代領，警方到場後發現他身上有多本存摺，又說不出朋友是誰，經循線追問，李姓運將才坦承他被詐騙集團吸收，負責到銀行將錢取出，酬勞為提領數的2％。

根據李的戶頭及手機，警方鎖定35歲蕭姓主嫌，發現他因詐欺案件現已入獄，但34歲的李姓、48歲的鄧姓等同夥仍持續行騙，他們盜用正妹照片，假扮理財專員在網路亂槍打鳥，結識被害人後再拉對方進LINE群組，每天推銷各種股票，並慫恿對方來「開戶」、「給老師代操」。

警方指出，被害人一旦相信話術匯錢，蕭嫌等人便會以各種虛假財報，誆稱賺錢，還鼓吹對方加碼，被害人若要求收取獲利時，再以各種理由推託，騙不了最後就封鎖、失聯。

專案人日前兵分多路，循線措提、逮捕蕭嫌在內的7名犯嫌，警方清查至少有10餘人被騙，其中1名男子一開始投資100萬，歹徒1周後就匯了2萬「獲利」給他，對方後來持續加碼，總計投資800多萬，最後血本無歸，。

警方訊後，依詐欺罪將蕭、李在內7人送辦，另擴大追查其他在逃共犯，也呼籲民眾不要隨便相信網路上的投資介紹，天下沒有白吃的午餐，有疑問可隨時撥打165反詐騙專線求助。