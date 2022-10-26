許多人以為說話喘或上氣不接下氣是因為肺部的原因，但醫師表示，一名年約40歲的女性，原本因腳水腫問題想檢查腎功能，但訴說病情時，都必須喘氣地說完，醫師檢查發現，原來此患者是因心臟衰竭而導致說話喘、臉色蒼白。醫師提醒，心臟衰竭死亡率恐比一些癌症還高，3年內死亡率為30-35%，嚴重時死亡率高達50%，值得民眾關注。

義守大學家醫部預防醫學科主任洪暐傑在其臉書上表示，一名40歲女性因腳水腫而想檢查腎臟功能，引人注意的是，臉色蒼白的患者訴說病情時，短短一段話都無法完整講完，上氣不接下氣。

洪暐傑表示，經一系列檢查後發現，其腎臟無問題，反倒是Ｘ光顯示心臟有放大的問題，接著安排心臟超音波檢查，「正常心臟每一下收縮，可將心臟的血打出去50～85%，小於40%為心臟衰竭，該患者只能打出38%，已達心臟衰竭。」

他說明，心臟如同幫浦般將血液不斷打出推動到全身，如果心臟負擔變大，過勞時間久了，心臟的功能就會變差，無法順利的打出足夠血量，身體血液也會無法良好的循環，這時會出現呼吸困難、半夜睡到一半喘不過氣、水腳腫、心律不整、咳嗽、夜間頻尿、容易疲勞等症狀。

洪暐傑提醒，心臟衰竭是嚴重的疾病，死亡率比一些癌症還高，3年內死亡率為30~35%，若病情嚴重更可能高達40~50%。除了心臟本身問題外，肥胖、貧血、慢性腎臟病、肺部疾病等都會造成心臟衰竭；「以該患者而言，就是長期貧血讓心臟更費力打出血液，因此累垮，最後變成心臟衰竭。」