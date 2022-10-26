北京環球度假區10月26日發佈通知，因配合疫情防控需要，北京環球度假區執行疫情防控相關要求，北京環球影城主題公園、北京環球城市大道、環球影城大酒店和諾金度假酒店今日暫時關閉，將評估情形盡快恢復營運。

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