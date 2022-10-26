配合疫情防控需要 北京環球影城宣布暫關閉 12:172022/10/26 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京環球影城26日對外宣布暫時關閉，具體恢復日期還在評估中。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京環球度假區10月26日發佈通知，因配合疫情防控需要，北京環球度假區執行疫情防控相關要求，北京環球影城主題公園、北京環球城市大道、環球影城大酒店和諾金度假酒店今日暫時關閉，將評估情形盡快恢復營運。 疫情防控不力 新疆3名地方領導被免職 配合學生需求 交通局7日起調整公車4路線時刻、1路線延駛 花蓮吉安配合防疫政策 免費提供55至64歲原民長者快篩試劑 #新冠肺炎 #大陸 #疫情防控 #北京環球 #北京環球影城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－陸持續對外開放政策 有利中長期投資信心回穩 04:102022/10/20 全球財經 北水處中大口徑不斷水施工工法配合工程 獲北市公共工程卓越獎 13:382022/10/20 寶島 大陸央媒重申：牢牢守住不發生規模性疫情的底線 12:002022/10/07 兩岸 配合邊境及檢疫鬆綁 移民署終止外來人口自動延期停留 13:592022/10/25 社會 新北消防局跨域配合健行活動 宣導反貪與民熱情互動 18:022022/10/08 寶島 配合高雄車站道路開通 交通動線調整 行經民眾要注意 14:562022/10/16 生活 大宗商品、航運 Q4需求可望回暖 04:102022/10/07 全球財經 中共二十大16日召開 官媒挺清零 強調躺平不可取 04:102022/10/13 全球財經 日經預測：32年來中國GDP增長將首次低於亞洲新興經濟體 21:072022/10/10 兩岸 楊梅下水道接管 5條後巷美化客家風 04:102022/10/12 地方新聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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