每逢台灣時間周二是BWF（世界羽聯）更新世界排名的日子，寶島羽球女單一姐戴資穎日前於750等級的丹麥公開賽，在女單8強遭到好友伊瑟儂（Ratchanok Intanon）淘汰，積分被扣除了3600分，雖然戴資穎還是以10萬4445分排在女單第2，但距離韓國好手安洗瑩不到千分差距，因此本周進行的法國公開賽，戴資穎除了要衝擊本季第4冠之外，還要力保世界排名的位置，今日首戰戴資穎將與「交大學霸」許玟琪上演「台灣內戰」。

戴資穎2020年在全英公開賽進帳的1萬2000分冠軍積分，因為積分計算周期縮短遭扣除，取而代之的是同樣是在今年3月舉行全英公開賽的8400分，因此戴資穎女單積分從10萬8045分下滑至10萬4445分，排名第3的安洗瑩積分雖然沒有變化，不過累積的10萬3553分也與戴資穎相差不遠。

法國公開賽戴資穎今晚將碰上「交大學霸」許玟琪，2人過去交手1次，就是在今年台北公開賽4強賽上，當時戴資穎以21比14、21比17直落2獲勝。

今日除了戴資穎出賽之外，台灣一哥周天成首輪將對決香港李卓耀，「羽球王子」將交手法國選手波波夫（Toma Junior Popov），而上周在丹麥公開賽闖進8強的白馭珀，則是要迎來泰國好手布莎南（Busanan ONGBAMRUNGPHAN）的挑戰。