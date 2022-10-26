智原(3035)法說過後，日系外資出具最新研究報告，認為儘管2022年智原基期已高，但2023年仍將持續成長，但有鑑於大陸潛在的定價壓力和需求不確定性，故將目標價由250元調降到170元、評等維持買進。

日系外資表示，智原第三季業績不俗，且第四季也持續樂觀，相信智原2023年在新案持續增加下，儘管2022年基數已高，但仍將是增長的一年。

日系外資表示，智原第三季淨盈利5.99億元，季減少9%、年增加83%，超過預期，毛利率為48.6%，原因是來自IP的利潤增加以及匯兌收益，展望未來，智原定調第四季、明年第一季營收將持續成長，但第四季毛利率會微幅下滑，儘管存在潛在的定價壓力，但智原2023年仍將持續增長。

日系外資表示，智原重申對2023年的積極看法，NRE(委託設計)和MP(量產)均將持續增長，但有鑑於大陸潛在的定價壓力和需求不確定性，故將智原2023年、2024年收益下調16~20%，也將目標價由250元調降到170元、評等維持買進。

美系外資表示，智原自2015年以來積累了300多個設計，2023年將有超過30個新項目進入MP(量產)，預計MP營收在2023年略有增長。

智原日前宣布推出支援多家晶圓廠FinFET製程的晶片實體設計服務(design implementation service、DIS)，由客戶指定製程(8奈米、7奈米、5奈米及更先進製程)及生產的晶圓廠，美系外資表示，智原新的DIS業務增加上行空間，該業務作為其虛擬設計中心客戶通過其研發人才無需EDA工具投資，因此，該業務可能產生與其IP業務相當毛利率，故對這項新業務持積極態度，其涵蓋垂直領域晶片設計行業。