習近平在中共二十大當選中央總書記，韓國總統尹錫悅昨（25）日致信表達祝賀，稱願進行密切溝通與合作；北韓也藉此大肆展現與中國的友好關係。分析認為，未來中國可能降低對北韓軍事行動的牽制，以在台灣問題方面制衡韓美日軍事合作。

韓聯社報導，韓國總統室昨日發佈的新聞資料指出，韓國政府以尹錫悅的名義向習近平致賀信；賀信內容提及，願與習近平就發展韓中關係展開溝通合作等。

據央視報導，除了表達密切溝通與合作的意願，尹錫悅還表示，望共同維護朝鮮半島及東北亞地區和平穩定與繁榮，並祝願中國繁榮昌盛。

據報，尹錫悅和習近平曾於3月25日首次通話，習近平當時祝賀尹錫悅當選總統，並於5月派大陸國家副主席王岐山訪韓出席尹的就職典禮，捎來祝賀口信。

另據韓國《中央日報》報導，在不到一天的時間內，北韓就對習近平再度連任一事進行相關報導。北韓官媒《勞動新聞》24日於頭版刊登領導人金正恩祝賀習近平開啟第三任期的賀電及相關社論，以展現兩國友好關係；《勞動新聞》還在整個第四版刊登習近平在中共二十大上所作的報告全文，並在第六版集中報導中共二十大閉幕及一中全會的消息。

《中央日報》引述韓國外交界分析指出，「北韓完成第七次核試驗準備後，持續進行軍事挑釁，在這一形勢下，此舉體現北韓將同在貿易和霸權戰等方面與美國形成對立的中國新一屆領導班子，進一步加強合作的意志。」

因此，韓國學者認為，今後中國很難對北韓的核試驗等高強度軍事行動進行牽制。慶南大學遠東問題研究所教授林乙出（音譯）表示，「從北韓的立場來看，今後軍事挑釁相關的活動的範圍將會擴大」，「中國有可能認為，北韓增強核武能力，在今後應對台灣問題等方面也有助於牽制韓美日軍事合作」。