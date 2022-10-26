因喊「投給陳時中就是支持周玉蔻」惹議的親綠名嘴周玉蔻，近日改稱「投蔣萬安就是投習近平」。國民黨台北市長候選人蔣萬安今批，民進黨在這次選舉中無所不用其極，抹黑、抹黃不成，現在要抹紅，用意識形態撕裂台灣社會令人不齒。

蔣萬安說，他保家衛國、捍衛這片土地立場無庸置疑，但也絕對不懼戰、不求戰，在立法院也支持強化國防，應對各項挑戰，希望中華民國是開放、多元社會，堅守民主信念，尊重媒體多元聲音，更重要的是盼所有台灣民眾愛這片土地。

蔣萬安日前拋深蹲20下免費搭公車主張遭酸，陳時中昨天出席活動時，為鼓勵長者運動，親自示範5下深蹲。蔣今表示，很高興看到陳認同與支持他提出來的希望鼓勵市民朋友養成規律運動習慣。

蔣萬安說，只要是動作標準，考量健康狀況，深蹲絕對是非常好的運動，當初提出來就是希望能透過政策引導方式，讓市民培養規律運動。

今年5月醫師法修正案附帶決議，讓赴波蘭、西班牙學醫牙醫師（波波牙醫），返台可免學歷甄試，引發牙醫界反彈。蔣萬安與無黨籍台北市長候選人黃珊珊近日接連批評，但民進黨立委管碧玲昨稱修法是國民黨立委曾銘宗所提反擊。

蔣萬安今反批，民進黨就是一貫推卸責任，在立法院占多數，只要衛福部與民進黨反對，這樣的決議就不會成立，若今天衛福部要改站在本土牙醫系學生與基層壓醫師立場反對這樣的決議，就大方、大聲的說出來不會執行這樣的附帶決議。