國安局長陳明通日前表示，中共可能在2023年「以戰逼談」，國防部長邱國正24日在立法院也說，中共二十大後，兩岸軍情嚴峻，而且若稍微處理不慎，事態會很嚴重；前總統馬英九也說，他執政8年從來沒有人說兩岸會打仗，但現在沒人敢這麼說，他擔心未來5年兩岸開戰。大陸國台辦發言人馬曉光今天（26日）在例行記者會回應本報記者提問時表示，不能讓台獨分裂這隻灰犀牛破壞台海和平穩定的局面，兩岸未來何去何從只在民進黨當局一念之間。

針對近期台灣各方對於兩岸開戰的憂慮，馬曉光表示，首先，眾所周知，當前導致台海局勢緊張動蕩的根源是民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，外部勢力打「台灣牌」、「以台制華」。只有堅決反對外部干涉、遏制「台獨」分裂，台海才能夠維護和平穩定的發展局面。

馬曉光強調，第二，大陸的對台方針政策是一貫的、明確的，大陸堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。大陸不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。

馬曉光呼籲，兩岸同胞要辨明是非、認清利害，一致共同反對和抵制「台獨」分裂活動，不能讓「台獨」分裂這個「灰犀牛」破壞台海和平穩定，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國和平統一進程。

馬曉光表示，大陸注意到最近鼓吹所謂「兩岸開戰」的言論甚囂塵上，他們各自有著不同的動機和目的，並把這些人歸納成三大類，包括：反台獨、認同九二共識的人士；民進黨及綠營政客；以及美方一些人。

馬曉光表示，台灣那些反對「台獨」、認同「九二共識」、主張兩岸關係和平發展的人士，是有感於民進黨當局倒行逆施造成的台海危機，呼籲民進黨當局改弦更張，回到「九二共識」、協商對話和兩岸和平發展的正路上來，表達了他們對「台獨」引發戰爭的深切憂慮。

馬曉光表示，而民進黨及那些綠營政客，他們則利用戰爭話題來貼靠和配合外部勢力渲染所謂「大陸威脅」，是為繼續「反中抗中」尋找藉口，是為繼續勾連外部勢力謀「獨」挑釁、甚至「以武謀獨」尋找藉口，是為能夠繼續依附外部勢力裹挾欺騙台灣民眾，延續自己的政治生命，為一黨之私服務。大家要高度警惕，認真辨析。

馬曉光表示，至於美方一些人，他想強調，台灣問題是中國內政，不容外部勢力干涉。他們應當認識到，當前導致台海局勢緊張動蕩的根源是民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，外部勢力打「台灣牌」「以台制華」。大陸的對台方針是明確的、一貫的，大陸敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，把不支持「台獨」的政治承諾落到實處，不要再向「台獨」勢力發出錯誤信號。

此外，在中共二十大報告中涉台部份提到，大陸會盡最大的努力爭取和平統一的前景，現在看得到「和平統一」的一絲曙光嗎？

馬曉光表示，兩岸同胞都是中國人，台灣同胞是大陸的骨肉兄弟，沒有人比大陸更願意也更真心實意地看到兩岸和平統一。「但是，樹欲靜而風不止，當前台海局勢緊張動蕩，未來何去何從只在民進黨當局一念之間。」