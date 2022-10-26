邊境逐步開放，國際商務客將回歸台北，北市MICE相關產業也摩拳擦掌準備重啟海外市場，北市觀傳局自11月1日至11月30日受理明年國際會議、國際展覽及國際獎勵旅遊贊助申請，每案最高可補助200萬元，並額外贊助同時符合ICCA（國際會議協會）及UIA（國際協會聯盟）標準的國際會議。

觀傳局表示，將針對不同階段的國際會議、國際展覽及國際獎勵旅遊（MICE）贊助申請提供不同的贊助與協助內容，每案最高補助200萬元，例如爭在爭取階段，提供爭取經費贊助、行政協助及「市長支持信」；推廣階段則提供「市長歡迎信」、「本市推廣品」、「城市意象宣傳影片」等。

觀傳局也說，在舉辦階段，除了提供舉辦經費外，也提供「觀光主視覺悠遊卡」、「故宮博物館門票」、「台北市雙層觀光巴士4小時票券」、「台北101觀景台門票」，可以擇一，並開放混合型國際會議申請，鼓勵業者運用科技優勢，拓展海外商機。

觀傳局提醒，贊助額度將視活動規模、是否具重要影響性等指標，經審議委員會審議通過後，核給適當贊助額度，歡迎今年度有意爭取、推廣及舉辦MICE的業者，透過親送至台北市會展專案辦公室、郵寄，或至市民服務大平台 (https：／／reurl.cc／pMl5l4)查詢相關作業規定及下載申請書表，並線上遞交申請文件。