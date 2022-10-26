觀察者網26日報導，中資入股漢堡港案在各方僵持不下之際，出現轉機。多家外電與德媒《南德意志報》當地時間25日相繼報導，官方消息人士透露，德國聯邦政府各部門已經達成妥協——允許中資入股24.9％、而非原定的35％，以防止中資獲得漢堡港的營運決策權。

報導稱，中資入股漢堡港是否通過，德國聯邦政府內部近期炒個不休，以經濟部為首的6個政府部門試圖阻止交易；但總理府選擇站在德國企業界一邊，有意推動收購案在10月底完成。

該降低中資持股比例的妥協方案，將在當地時間26日聯邦內閣會議討論，目前尚不清楚是否會達成最終決定。

這一場風波始於2021年9月。當時，德國第一大港漢堡港務集團漢堡港口與物流公司（HHLA）和中遠海運共同宣布，中遠海運港口將獲得漢堡港Tollerort貨櫃碼頭35％的權益，作價為6500萬歐元。

今年10月31日是收購案達成的最後期限。德國相關法律規定，如果政府沒有在截止日期結束前通過禁止交易或延長期限的決議，該交易在法律上被視為自動完成。

隨著截至日期越來越近，德國聯邦政府傳出有意否決收購案的消息。

德國經濟部長哈貝克（綠黨）9月就放言反對，還聲稱德國將降低對中國原材料、電池、半導體的依賴，且在與華貿易往來上「不再天真」。此後，經濟部展開投資審查程序，並牽頭其他5個聯邦政府部門對收購案發出警告。與此同時，歐盟內部也傳出質疑聲音。

不同於哈貝克和經濟部，聯邦總理府選擇站在支持收購案的德國企業界一邊。德媒日前報導稱，總理蕭茲已指示相關部門起草一份妥協方案，有意推動收購案在10月底完成。

《南德意志報》25日引述消息報導，中資入股漢堡港的障礙已經清除，此前拒絕該交易的六個聯邦部門放棄了抵制，與總理府達成了妥協。多名政府消息人士透露，根據妥協方案，中遠海運被允許收購漢堡港Tollerort貨櫃碼頭24.9％而非35％的股份。

外電報導，在德國，24.9％的比例被認為低於「有否決權的少數股權」（a blocking minority）的水準，若交易達成，作為少數股東的中遠海運將無法獲得漢堡港的營運決策權。

有消息人士表示，聯邦政府可能還會嘗試為該交易附加額外擔保，以進一步減少中遠海運對港口碼頭運營的影響。另一名消息人士稱，「當然，現在需要由中遠海運表示也對妥協方案感到滿意」，交易才能完成。

另據美國政治新聞網歐洲版（Politico EU）報導，漢堡港口與物流公司（HHLA）發言人海姆斯（Hans-Jörg Heims）回應稱，該公司「正與德國政府進行建設性的談判」，雙方已討論過降低中遠海運入股比例的可能性。但他補充說，「這當然也應取決於中遠海運的態度」。

盡管如此，聯邦經濟部和外交部（部長均為綠黨成員）還是頗有微詞，仍希望完全阻止該交易。

一名匿名經濟部官員告訴路透：「相關聯邦政府部門將24.9％股份的限制視為防止更糟糕事情發生的『緊急解決方案』……但這並不能解決實際風險，因此有關部門仍認為全面禁止是正確的做法。」哈貝克25日再次表態稱：「經濟部的立場是，如果可能，我們不應該讓中國投資（德國）關鍵基礎設施。」

該妥協方案將在當地時間26日舉行的聯邦內閣會議上討論，目前尚不清楚是否會達成最終決定。但根據路透社獲得的消息，哈貝克等人的阻止「不太可能成功」。

路透報導，有消息稱蕭茲計畫於11月初訪中，但未得到官方證實。值得一提的是，蕭茲在上台前擔任了7年之久的漢堡市市長，在此期間一直支持漢堡市發展對華貿易。