南韓6人女子團體 LE SSERAFIM，自今年5月正式出道後便受到大批粉絲喜愛，人氣直線狂飆，更在本月17日推出第二張迷你專輯《ANTIFRAGILE》正式回歸。而新歌MV一公開後，不少粉絲都注意到她們這次整體的編舞動作十分需要核心力量，但成員們各個動作到位又有力，讓大眾讚嘆不已，尤其是看到19歲日籍成員Kazuha（中村一葉）結實的腹、背肌曲線，更令外界好奇她們私下到底如何鍛鍊。對此，有網友挖出成員宮脇咲良和許允真先前在直播中公開出道前的「健身菜單」，意外引起熱烈討論。

南韓網友近日在知名論壇上貼出，以「你們看過LE SSERAFIM的健身菜單嗎」為標題的文章，並在文中特別標註她們出道前的運動項目及模式，包含「4組波比跳25下」、「開合跳連續100下」、「核心腹肌運動3組」、「平板支撐兼扭腰」、「抓耳跳躍」、「反覆上下的全身運動」，整組健身菜單做完大約需要40分鐘到1小時左右的時間。接著，LE SSERAFIM還會去練舞，結束練舞課程、吃完晚餐後，她們還會再做重複一次健身菜單的項目，並練舞到深夜才回宿舍休息。

김채원 근육포즈하려다 자리없어서 혼자 감바리마스~된것도 웃김 pic.twitter.com/BQhNyjgMl6 — 🐾🧁 (@c_w_yy) October 23, 2022

網友甚至貼出LE SSERAFIM成員間比伏地挺身、仰臥起坐的結果，各項第一名分別是采源伏地挺身52下，以及Kazuha仰臥起坐82下。網友看到後忍不住驚嘆「難怪高難度的舞蹈動作難不倒她們」、「她們會紅不是沒有原因的」、「孩子們為了身材真的太努力了」、「這根本是軍隊生活」、「原來Kazuha的背肌是這樣練成的」、「難怪她們跳舞都這麼好看」、「我是男的都達不到這種程度」意外引發熱議。

網友貼出Kazuha結實的背肌照。（圖／Pann）