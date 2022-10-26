藉由線上直播，讓日本學生觀賞東華皮影戲團演講及演出，十足的聲光效果搭配精緻的剪影，學生們都直呼好精彩。(義守大學提供／林雅惠傳真)

義守點燈皮影薪傳USR Hub計畫團隊舉辦「偶遇 南台灣皮影戲文化」台日線上交流活動，與日本香川縣白山小學以及北海道大樹高中連線，並邀請具百年歷史的東華皮影戲團演講及演出，十足的聲光效果搭配精緻的剪影，讓觀看線上直播的日本學生，直呼好精彩。

義守大學為了讓日本學生可先瞭解傳統皮影戲文化，在「偶遇 南台灣皮影戲文化」台日交流活動登場前，師生將皮影體驗材料包寄往日本，同時應日系及餐旅系的日本籍學生共同拍攝材料包製作教學影片，由日方教師帶領學生製作皮影戲紙偶後，一同參與線上即時交流活動。

活動中東華皮影劇團演出經典劇「西遊記」，孫悟空與鐵扇公主打鬥的劇情，引起日本學生們的興趣與共鳴，白山小學學生對皮影戲偶快速變身及一人同時操二個皮偶感到很新鮮。

大樹高中學生表示，雖是線上舉辦活動，但是義守大學生的專業，無論是語言溝通，或是內容規劃，都讓大家收穫滿滿。擔任口譯的義守大學日籍學生山極匠朗表示，本來以為小學生對傳統文化沒有興趣，看到小朋友們認真聽講的模樣，覺得很有成就感，統籌活動的應日系學生曾宥榕說，透過線上同步方式讓皮影戲文化可以跨國讓日本師生欣賞，義大學子成為名副其實的文化代言人。

義守大學研發處處長陳韻如表示，推廣皮影戲文化是義守大學社會責任實踐的體現，對學生而言也是良好的學習機會，國際與兩岸事務處處長李嘉崑說，藉由日本留學生與本地生的跨領域異文化合作，以線上方式將南台灣特有的皮影戲文化推廣至日本深具意義。

集結台、日兩國學生的活動，義守大學學子透過線上跨出疆域，開拓兩國學生的視野。