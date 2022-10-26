年底選戰倒數31天，民進黨台北市長候選人陳時中在兩岸情勢緊繃之際再打「抗中牌」，自稱有抗中保台的DNA，遭國民黨台北市議員游淑慧反嗆說，國民黨候選人蔣萬安曾祖父、祖父都打過戰，蔣家才真的有抗中保台的DNA。對此，陳時中26日反問，有那樣的DNA當然最好，不知現在還存不存在。

游淑慧上午在臉書指出，民進黨提前打出「抗中保台」這支救命針，就知道選情危急了。代表陳時中自知過去打出的人設、市政牌沒有用了，現在只求靠「抗中保台」鞏固深綠基本盤，只求選情不崩盤。

游淑慧稱，抗中保台絕不是嘴上說說，蔣萬安的曾祖父、前總統蔣中正打過國共內戰，祖父、前總統蔣經國也經歷過823砲戰，蔣家才是有「抗中保台」的DNA。但陳時中今年68歲，做過什麼抗中保台的事？未來兩岸如果真的出現狀況，也不會是他上戰場，呼籲陳最好不要再打此議題，否則只會淪為笑柄。

對此，陳時中上午赴台北市社會福利聯盟民間版社會福利政策白皮書發表會，受訪時他淡淡回應，「有那樣的DNA當然最好，不知現在還存不存在。」