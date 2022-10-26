引頸企盼的CSD中衛「4D立體口罩」，終於正式亮相！中衛26日宣布，設計專利的「4D立體口罩」，每盒20片，售價350元，11月1日中午12點正式開賣，「夜幕灰」、「麥飯石灰」、「月河藍」及「炫霓紫」等四色口罩，全面在PChome、momo、博客來、Yahoo!、小三美日、東森、Pinkoi、屈臣氏EC、康是美EC，及分子藥局EC等電商通路販售。

「好的衣服版型，能修飾身材，好的口罩版型，則雕塑臉型」，中衛如是說。CSD中衛運用人體工學，精雕細琢完美黃金比例，千呼萬喚之下，終於正式推出設計專利的「4D立體口罩」。

中衛說，公司獨家專利，上下不對稱的流線設計，特別勾勒出絕美下巴V曲線，時尚有型，讓戴口罩，比不戴更美！

中衛專利「4D立體口罩」主打「Daring大膽」、「Dependable可靠」、「Dazzling閃耀」及「Dreamy夢幻」四大特色。其中，Daring大膽用色，透過色彩表達個人風格。

Dependable品質可靠，75年來堅持品質的CSD中衛用心打造；Dazzling閃耀V曲線設計，讓人找到最亮眼的V角度；Dreamy夢幻的完美流線，戴起來立體有型。

中衛表示，首波推出「夜幕灰」、「麥飯石灰」、「月河藍」及「炫霓紫」共四種酷炫色系，一次滿足各種型男、型女。

中衛行銷經理周令怡表示，解除口罩令成為近期熱門討論議題，有人恨不得快點拿下口罩，也有不少女性覺得戴口罩不用化妝，十分省時省事。

周令怡觀察，口罩令遲早會解除，但是有些人早已習慣戴口罩外出，視口罩為穿搭的一部分，因此，CSD中衛特地推出可美化下巴線條的獨家專利「4D立體口罩」，主打「戴，比不戴更美」，藉此來吸引愛美的消費者。

周令怡說，戴4D口罩不僅能阻擋飛沫傳染，在秋冬空污較嚴重的季節，也能阻擋空氣污染，還能利用中衛專利V曲線美化下巴，可說是一舉三得。

周令怡說，公司研發部門為了這款可以雕塑下巴的V曲線4D立體口罩，可說絞盡腦汁，半年多來歷經十幾次反覆調整線條比例，不斷修改機台壓印角度，才成功開發出黃金版型，並申請獨家專利。

除有美顏效果，左右兩條獨家專利壓線，讓4D立體口罩即使採用最輕薄材質，仍能維持挺立有型，確保時常需要說話溝通的人士，嘴唇與口罩間有適當距離，既能享受頂級舒適透氣空間，又能保持完美唇妝。