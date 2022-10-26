大陸在中共二十大會議閉幕後陸續恢復國際航班，訂票平台數據顯示，國際航班機票價格整體比9月份下跌3成，其中又以歐美航線降價最多，而香港飛往大陸的機票也平均降價2成。

香港經濟日報26日報導，綜合「去哪兒」、「同程」、「航旅縱橫」等合平數據顯示，進入10月份後，國際航班機票普遍下跌，例如馬德里飛北京機票價跌80％，馬尼拉飛武漢跌78％，由曼谷、金邊、新加坡、胡志明市等城市入境的多條航線，機票跌幅超過50％，歐洲各大城市到大陸的機票價格基本回跌到人民幣1至2萬元水平。

報導指出，從港府實施「0＋3」入境政策以來，由香港入境大陸的旅客佔比，按月急增25％。香港飛往大陸機票平均支付價格比9月份下降20％，訂票量出現倍增。

同程研究院研究員張明陽指出，近期國際航線的增加為回國旅客提供更多選擇，航班熔斷的減少也讓旅客可以更明確地制定出行計劃。預料隨著航線供應量增大，國際機票價格將逐步穩定在較為合理的區間，旅客出行成本將大幅降低。

另有業內人士表示，大陸國際航班的恢復還會加快，機票價格將繼續回跌。