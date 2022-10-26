美國政府10月7日對中國半導體產業發布出口新禁令，但韓企三星、SK海力士等獲得美方1年的豁免許可。但日媒指出，華府的目的其實是警告，要求這些外資大廠利用豁免期制定「Plan B」，包括到美國設廠。

美國稍早前實施新的出口管制，限制美國供應商向中國銷售半導體和晶片生產設備，並禁止涉美技術人員向中國企業提供服務，除了三星、SK海力士之外，台積電和英特爾也同樣已獲得豁免，在1年內可繼續向美國供應商採購晶片生產設備，用於在中國的晶片生產擴張計劃。

對此，日經亞洲26日分析指出，三星、SK海力士已將美國商務部給出的1年豁免許可，視為其中國晶圓廠必須改變的警告。

熟知詳情的消息人士表示，兩家廠商正開始評估在中國市場經營的商業風險，並針對不同情況進行規劃。但要改變在中國的業務規劃對對兩家廠商來說都不是易事，例如三星的NAND Flash記憶體晶片有40％產量都依賴中國。

SK海力士發言人坦承，尚不清楚美方1年豁免到期後情況會如何演變，「許可可能延長，也可能依個案審查」。三星方面也認為豁免權難以確保其在中國的後續經營。

報導稱，韓國國產業經濟和貿易研究院研究員Kim Yang-paeng指出，美國政府傳達的信號是這些廠商必須撤出中國，改到美國設廠。他並認為三星、SK海力士無拒絕的能力。