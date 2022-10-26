桃園市教育局初步估計將斥資近3.5億元於經國國中校內空地建置1棟5層樓的新校舍供高中部使用。（陳夢茹攝）

桃園市公立商職學校集中南區，北區僅有1所北科附工，教育局考量均衡設校，評估後認為校地有2.9公頃的經國國中可改制為高中，將斥資近3.5億元於空地建置1棟5層樓的新校舍供高中部使用，預計明年8月招收6班共210名學生。市長鄭文燦26日前往視察，他表示，為加快設校進度，教育局已先核撥1580萬元設計規畫費，新工處正在遴選建築師，將於明年動工，另也積極向中央爭取補助，更允諾經費如不足可從寬增加，要一次到位將學校蓋好。

經國國中教師會代表指出，經國國中近年來校長林世倡帶領有方，即便是虎年依然沒有減班，這相當不容易，對於改制高中樂觀其成，但仍有幾個小問題需要評估改善。他表示，明、後年招生後，高中1、2年級總計會有12個班，再加上國中部最近幾年都仍在增班發展，屆時學生數增長過多，校舍恐會不敷使用，希望能先減少招生名額。而在新校舍未建置完成前，高中部將先使用現有國中部的教室，但國中、高中教室分散混雜，導致年級分際界線模糊，對教師來說管理不便。

對此林世倡回應，經國國中明年預計將招收6個班級，包括2個普通科雙語創造力實驗班，商管群科則有2班國際貿易科及2班商業經營科，電子商務科則先緩召，考量明年為龍年，新生數普遍會增加，為保障經國國中學生的教學品質及校園空間使用權益，已向教育局申請總量管制。林世倡坦言，在新校舍蓋好前，高中第1、2屆目前只能先挪用國中部12間教室使用，國、高中教學區混合的狀況是過渡期，會再開會與教師討論。

鄭文燦說明，桃園北區目前只有1所北科附工，有約7成的學生能考上公立大學，南區的中壢高中升學率也相當不錯，而且商科非常受到歡迎，大學更有國際貿易、電子商務、資料處理、國際企業等科系能向上發展，未來無可限量。他強調，新校舍一定要趕緊蓋，目前共規畫40間教室，但商科很需要資訊電腦等教室，允諾若經費不足可寬列再增加，將持續向中央爭取比照新設校的補助方法，盼能由中央出資一半，另一半由市府負擔。