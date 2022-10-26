美國再次對大陸晶片業發動制裁，禁止美國公民、企業或組織協助大陸研發或生產先進晶片，這使得在大陸設廠的跨國企業都受到影響，南韓晶片大廠SK海力士周三表示，如果出口管制措施讓他們很難繼續在大陸營運，最壞的狀況是撤出大陸，出售晶圓廠、設備也不排除將設備轉移回南韓。

日經亞洲評論報導，SK海力士營運長Kevin Noh在第三季財報會議上提到，無錫廠因為出口禁令面臨極大壓力，就連剛獲得一年豁免能否延續下去也是未知數，「我們預計每年都會延長它，但不確定能否達成，這是非常不確定的。」

研調機構數據指出，SK海力士的無錫廠生產該公司4成的DRAM晶片，為SK海力士的主要業務之一，這些晶片廣泛用在電子設備，包括電腦、智慧型手機及汽車。

美國出口禁令讓SK海力士直喊苦，不諱言公司考慮撤出大陸，Kevin Noh表示，如果該措施讓我們很難繼續在大陸營運，最壞狀況是撤出大陸，出售晶圓廠或晶圓設備，甚至將設備移回南韓，這一項應急的計畫，「我們當然希望能在不用處理這種事情的狀態下繼續運作。」

此外，受到高通膨、全球消費需求疲軟等因素影響，記憶體晶片價格不斷下跌，SK海力士第三季獲利暴跌6成，正在經歷下行周期，短時間內並沒有緩解跡象，先前有分析師認為，明年第二季才會真正落底。