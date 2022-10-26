蔡英文昨天（25日）在「世界民主運動大會」開幕式上表示，「台灣人民不會因為大陸的恐嚇而動搖」。大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會上表示，這個所謂的「大會」不過是一場鬧劇，民進黨當局在台灣大搞「綠色恐怖」，有何資格和臉面奢談「民主」？

第十一屆「世界民主運動」全球大會昨天在台北登場，馬曉光表示，這場「大會」不過是一場鬧劇。民進黨當局在台灣大搞「綠色恐怖」，打壓迫害異己，在國際上欺騙輿論、招搖撞騙，有何資格和臉面奢談「民主」？

馬曉光表示，民進黨當局打著「民主」的幌子拉攏部分反華勢力謀「獨」，煽動兩岸對立對抗，從事分裂國家的行徑，注定失敗。

此外，中共二十大後，大陸是否會加速「武統」解決台灣問題？馬曉光表示，中國特色社會主義進入新時代新征程，推進祖國統一大業進入新的歷史方位。大陸會更加堅定不移地反「獨」促統，堅定不移地致力於兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移地推進祖國統一的進程。