吳姓嫌犯25日在埔里鎮偷開走未拔鑰匙的汽車，投宿彰化縣員林市一家汽車旅館，不久落網。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣47歲慣竊吳姓男子上月甫出獄，疑缺錢花用，起歹念重操舊業，在埔里鎮街上尋找下手目標，若發現有人粗心未取下汽、機車鑰匙，趁隙竊取車上財物或開走車輛，1個多月來共犯下9起竊案，警方獲報循線在彰化縣員林市逮捕吳嫌，呼籲民眾車輛切記上鎖，切勿將財物放在車內以免受害。

警方調查，吳姓嫌犯為竊盜慣犯，才因連續竊取財物入獄，9月中旬出獄，仍不知悔改，在埔里鎮上四處行竊，25日又有人報案指稱停放路邊的轎車失竊，警方循線逮捕吳嫌，全案依竊盜罪嫌法辦。

吳嫌供稱，25日上午10時許，他發現車主將轎車停放路邊，車上鑰匙卻未拔下，趁車主沒注意溜上車開車往彰化，搜刮車上財物買東西吃，並投宿員林市淨修路一家汽車旅館，不久就被抓。

警方循線在汽車旅館的停車場尋獲失竊車輛，經埋伏逮補準備開出外出的吳嫌，在其身上起出2、3萬元現金，吳嫌卻聲稱「賭博贏的」。

埔里分局指出，清查發現吳嫌出獄近1個多月以來，至少犯下9起竊盜案，將擴大追查偵辦，呼籲民眾車輛切記上鎖，切勿將財物放在車內以免受害。