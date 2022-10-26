張吳阿嬤出面控訴鄭姓無良保險業務。（陳淑娥攝）

台中市73歲張吳阿嬤當看護辛苦一輩子存了積蓄，2017年向鄭姓業務員買保險，一次繳清8萬美元，不料，鄭男涉嫌分5次解約，阿嬤只拿到1萬美元，其餘6萬多美元全變到鄭男戶頭。張吳阿嬤26日難過說，因自己年邁及信任鄭男，被騙簽更改住址等文件，沒想到戶頭都歸零，要求無良業務還她血汗錢。

張吳阿嬤今天早上在市議員謝志忠的陪同下，出面控訴鄭姓無良保險業務，謝志忠說，阿嬤2017年6月向鄭姓保險員買了外幣變額壽險，一次繳清8萬美元，期間鄭男以許多理由要求阿嬤簽了文件，隔年，6萬多美元被五鬼搬運至鄭男帳戶，阿嬤只拿到所謂的1萬美元利息，3年之間，戶頭已全歸零。

張吳阿嬤說，她看到家中有保險業務員送的月曆，於是打電話聯絡，就跟鄭男買保險，鄭男叫她更改對帳單地址並簽下其他文件，且匯給她每年3000多元利息共9000多美元，但第4年卻一直拖欠，第5年也沒拿到，鄭男總是找藉口，後來自己的戶頭竟歸零，才緊急告訴家人這件事。

張吳阿嬤兒子說，不知道媽媽跟他的鄭姓業務員投保，鄭男以其太太蔡女名義招攬，目前鄭男都不接電話，蔡女表示已離職，不關她的事。阿嬤媳婦說，鄭男私自帶婆婆去第一銀行時，竟稱「我們都是一家人」。張吳阿嬤懊惱說，自己怎麼這麼傻！

保險公司指出，2018年至2020年，該保戶共辦理5次保單子價值減少，並已匯款至指定帳戶。後來再匯至他人帳戶並非他們公司作業，公司並未授權業務員使用私人帳戶辦理保單事宜。

謝志忠指出，阿嬤在醫院當看護辛苦一輩子，竟然被無良業務坑殺保險金，要求還給老人家血汗錢，隨後陪同張吳阿嬤至派出所報案，鄭男涉嫌詐欺、偽造文書等罪嫌，目前正在製作筆錄中。