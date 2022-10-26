大陸每年「雙11」都是消費市場的重頭戲。當下已有多家電商平台開啟「雙11」預售。以25日天貓發佈數據來看，公布24日晚間天貓「雙11」開啟預售1小時內，3000多個品牌預估成交額比去年同期翻倍增長。

面對火熱開售的「雙11」，根據《證券日報》引述星圖金融研究院高級研究員付一夫表示，目前各大電商平台臺適時推出促消費活動，有望進一步激發消費者購物意願，預計第4季消費市場將得到較好修復。

中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群也說，隨著「雙11」臨近，各方都在積極備戰年度最大規模促銷，對電商平台來講，這是擴大銷售的最好時機；從宏觀經濟角度來看，這是拉動內需提振消費的重要舉措。

而為進一步釋放消費潛力，推動直播電商、社群電商等新業態快速發展，近日多地計畫開展線上促銷活動。例如，山西省商務廳擬於11月1日至11日規劃2022「晉情消費品質生活」線上促消費活動；安徽省則陸續推出秋季促消費系列精品活動。