游書庭上演大尺度戲碼。（中視提供）

楊雅筑舉槍氣勢十足。（中視提供）

中視、中天《台灣X檔案》最新單元「人妻與教練」，上演火辣大尺度戲碼，戲中扮演渣男游泳教練的演員游書庭，1天連續拍攝4場床戲，床戲處女秀就只穿一條小內褲上場，還要4位女演員坦誠相見，輪番激吻、共浴，堪稱入行以來最大尺度。

「人妻與教練」單元講述一名游泳教練與數名人妻曖昧，計畫勒索金錢，沒想到玩火自焚，竟被人栽贓為殺人兇手。游書庭在戲中接連床戰4位身材火辣的女演員，有的需要調情、有的則要狂野舌吻，由於是首次拍攝床戲，他一開始放不開，和女演員相敬如賓，把床戲拍成嬉戲，後來在導演的調教下才拍出熱辣感，只穿一條內褲就上場，游書庭笑說：「完全不緊張尺度耶，就算要我背面全裸也沒問題。」他反而擔心同戲女演員，深怕她們一個不小心會走光。

人生第一次拍床戲讓他難以忘懷，倒不是坐享豔福，而是得密集地和不同女演員有肉體碰觸，「那天印象超深刻，10小時要拍完4場床戲」，其中一場淋浴戲讓他和女演員大吃苦頭，花灑從頭上直直淋水，導致2人一邊激吻，一邊得吐出女演員的長髮，他笑說：「那時就是一直吃水，一直吐出頭髮，有點好笑。」

拍攝地點在彰化，正巧離他老家不遠，現場臨時需要換洗衣物，家人立刻到場支援，讓他直呼太幸福，不過當媽媽問他拍攝內容，他卻三緘其口，要媽媽自己等播出，「畢竟要跟自己家人描述拍床戲過程，也太尷尬了吧」。

女主角楊雅筑戲中2次對戲游書庭，2次都給游書庭留下極深的印象。一次楊雅筑要拍攝水中動作，但她不黯水性，卻仍不斷重複跳水等動作，敬業態度讓游書庭深感佩服。另外一次則是楊雅筑衝進房間，舉槍要逮捕他，游書庭說：「她衝進來的氣勢、氣場超級強大，我一時間真的有被震懾住的感覺。」佩服楊雅筑入戲的精神。

《台灣X檔案》週一至週五晚間8點在中視、中天娛樂台播出。