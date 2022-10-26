雲林地檢署偵辦愷他命工廠提起公訴，循線查獲毒品走私來源。（雲林地檢署提供／張朝欣雲林傳真）

雲林地檢署檢察官廖易翔指揮緝毒小組偵辦製造愷他命販毒集團，今年6月下旬在雲林縣斗南鎮某透天住宅內查獲愷他命製毒工廠，並緝獲周嫌等4人製造毒品愷他命，當場查扣愷他命成品及半成品共79公斤、安非他命46.72公克、製毒工具1批等證物，檢察官訊後向法院聲請羈押禁見獲准，本月24日提起公訴移審法院。

雲林地檢署表示，緝毒小組在偵辦雲林製毒案時，發現毒品來源疑似從境外將毒品走私來台，檢察官隨即指揮專案小組，透過大數據資料分析、情資整合，研判另有跨境運輸毒品情事，於9月12日查獲毒品集團再次運輸毒品抵台，於貨櫃中木棧板發現毒品，共查扣毒品愷他命共18包，總毛重約255公斤。

專案小組同月16日再次執行拘提、搜索，於雲林縣北港鎮廠房查獲許嫌等4人，在桃園市桃園區查緝陳嫌等2人涉嫌協助走私毒品來台，查扣手機、帳冊等證物；另查獲製毒工廠共犯曾嫌。檢察官訊問犯嫌7人後，1人10萬元交保候傳，其餘6人向法院聲請羈押，羈押獲准3人，3人交保候傳。

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