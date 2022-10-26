高雄市13歲趙姓少年，自2022年4月起，向119、110通報救災訊息，讓警消出動人員出動前往，到場後發現無相關情事，此謊報狀況達8次，警方調閱報案電話後，發現是趙姓少年所為，依違反社會秩序維護法送辦。高雄簡易庭因少年未滿14歲，判不罰，要求家長帶回家好好管教。

自今年4月起，警消多次接到有人報案三民區建德路一帶有失火、路倒等救援案件，派遣人力到場後卻沒有相關情事，害警消疲於奔命，於是警消調閱報案電話，發現都是住在三民區附近的趙姓少年所為。

趙姓少年父母到案說明時，解釋趙姓少年並沒有自己的手機，但會拿家裡的電話打電話，或是拿阿嬤的手機、平板來玩，趙姓少年也否認自己有惡作劇一事，經警方一查，果然在趙姓少年的阿嬤手機裡找到報案的通話紀錄，報案電話高達8次，警方依違反社會秩序維護法第85條第3款之「故意向該管公務員謊報災害」將少年送辦。

簡易庭審理時，法官雖認定趙姓少年有犯案，但因社會秩序維護法中有規定，「未滿14歲人之行為不罰；未滿14歲人有違反本法的行為者，得責由其法定代理人或其他相當之人加以管教」，因此法官判趙姓少年免罰，要求父母帶回家好好管教。