南區保時捷車主高爾夫俱樂部25日舉辦「2022南區菁英高爾夫公益賽」落幕，晚間在台南晶英酒店進行慈善公益晚會，約有200人共襄盛舉。有感疫情造成各界捐款減少，會長陳善翔號召球友慷慨募集共150萬元公益基金給台南市麻二甲之家、瑞復益智中心及臺灣雷特氏症病友關懷協會等3個社褔機構，每個機構可獲得50萬元公益基金挹注。

台南市副市長戴謙代表台南市長黃偉哲，在台南市社會局長陳榮枝陪同下代表受贈並致贈感謝狀給南區保時捷車主球隊陳善翔會長、中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會鄭俊杰理事長。

戴謙表示，近幾年因為新冠肺炎疫情的影響，各兒少、身心障礙福利機構、團體在募款上捐款金額短少許多，感謝南區保時捷車主高爾夫俱樂部暨球友們的善舉，讓社福機構能透過善款挹注，提供弱勢兒少及身心障礙者更多元的服務。當天包括議員陳怡珍、歌手民雄、瑞復益智中心主任李雪瑛、麻二甲之家執行長劉姍姍、臺灣雷特氏症病友關懷協會創會長曾雅莉等人都親到場參與盛會。

陳善翔指出，會員以球會友外也能共同參與社會公益，意義重大，也特別感謝台灣女子職業高爾夫球選手葉欣寧、曾雅妮、郭艾榛、江語葳、藝人李佩甄、本土劇女王鄭仲茵、歌手民雄、高球教練張誌家、秘魯公主EVA、知名體育主播邱薇而及林志隆擔任公益球星協助宣傳，共同響應本次公益活動。

台南市社會局指出，此次受贈的「麻二甲之家」2012年成立迄今，服務全台弱勢家庭兒童及少女，提供生活照顧、穩定就學、醫療照顧等，是本市重要的民間協力單位。「瑞復益智中心」在台南已成立近40年，積極與市府共同合作推動各項身心障礙福利服務，包含身障小作所、早療服務、早療機構，陪伴支持身心障礙者家庭安心穩定的力量。「臺灣雷特氏症病友關懷協會」2014年於高雄成立，為病友家長發起的團體，陪伴全台灣患有雷特氏症的罕見疾病患者及其家庭，提供相關醫療訊息、照顧者支持等服務。(記者張雅雲/高雄報導)