面對一直走弱的日圓，日本政府近日雖不願公開承認是否還有實際干預，但專業外匯人士認為繼續阻貶的意義性不大，就連散戶投資人也不看好日圓後市。

26日匯市交易時，日圓兌一美元在147.88到148.41之間游走，暫時倖免於貶破150大關。根據日本外匯交易網站Gaitame.com統計，本周看空日圓的散戶比重大增至68%，是8月以來最大。

上周，日元匯價貶至近152且續創30多年新低後，外界一直在猜測日本政府又要何時出手。粗估，在過去兩個月中，日本政府大概已砸至少570億美元來護盤日幣，其中也包括9月下旬眾所皆知的197億美元阻貶花費。

即使目前日圓看似止貶，但到了28日時，日本央行應該還是會決定，延續目前超寬鬆的政策利率不變，故日圓有機會續貶。德意志銀行也說，基本上日本利率不會變，若真有心想要調高利率就直接升息就好，為何還要進場干預。

日本政府26日表示，感謝美國財長葉倫尊重，日本目前不公開宣布，是否干預外匯市場的決定，自己每天都有跟7大以及20大工業國，特別是美國與其它盟國保持密切聯絡。

日本政府曾在9月22日證實有干預匯市，但之後就不再宣布是否還有其它阻貶動作。美國政府擔心的是，萬一日本要進一步賣出所持有的美國公債進場的話，美國殖利率可能因此上升。