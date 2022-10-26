在大型科技股財報陸續出爐後，韓股26日震盪走高。目前，大盤漲2,257.36點，漲22.29點或1%。同時，韓元也升值。

在全球需求孱弱下，第3季營利大減60%的韓國半導體業者SK海力士，也順勢把明年原先計畫的投資金額大筆一揮，大減一半左右。至於今年的資本支出，大概在10到20兆韓元的上緣區域。

SK海力士6到9月的營業利益大幅下降至1.7兆韓元，約12億美元左右，低於市場預估值2.5兆，更是比去年同期4.2兆要失色不少。至於同期營收為11兆韓元，也比預估12.2兆要低一些。不過，SK海力士卻漲近2%，三星電子也漲約3%。

受到電動車電池需求大增以及韓元走貶下，特斯拉的電池供應商LG Energy Solution上季轉虧為盈，營利為5220億韓元，約3.65億美元，扭轉1年前虧損3730億韓元的窘境。同時，營收也大增90%來到7.6兆韓元，這家全球第2大電池廠的股價26日一度上漲2.15。另外，同業三星SDI也因為上季獲利創新高，股價上漲2.75%。

韓元兌一美元匯價在1,429.85附近，韓元升3.25元。